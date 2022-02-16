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Автор Юлия Миленина

Силовики под контролем Зеленского отрепетировали "захват" зданий возле Крыма

Мир

Украинские силовики под наблюдением президента страны Владимира Зеленского отработали реакцию на возможный захват зданий и отделов полиции в 30 километрах от Крыма, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Силовики под контролем Зеленского отрепетировали "захват" зданий возле Крыма

Он отметил, что Киев изучил все опасные события, произошедшие в стране, начиная с 2014 года. Возле российского Крыма Украина отрепетировала "все возможные сценарии развития событий" в случае эскалации, передаёт ТАСС.

"Отрабатывали на этих выходных при участии верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского. Это происходило в 30 километрах от административной границы с Крымом", — подчеркнул Монастырский.

По его словам, учения проводились для того, чтобы проверить скорость реакции силовиков на гипотетический захват государственных учреждений.

Также глава МВД Украины пояснил: участники тренировки должны были менее чем за час согласовать и принять правильные решения.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина денис монастырский владимир зеленский
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