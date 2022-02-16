В Еврокомиссии рассказали, как ЕС собирается справляться без российского газа

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае частичного сокращения поставок газа из России, страны Европы справятся с нехваткой топлива. Ляйен подчеркнула, что Евросоюз предусмотрел меры для его "переадресации".

Так, председатель Еврокомиссии уточнила, что у ведомства есть договорённости на возможное увеличение поставок голубого топлива как СПГ, так и природного, из следующих стран:

США,

Катара,

Египта,

Азербайджана,

Нигерии,

Южной Кореи.

"Мы также поговорили с основными поставщиками СПГ, спросили, можно ли будет переадресовать поставки в пользу ЕС", — цитирует заявление Ляйен "Интерфакс".

Как подчеркнули в Еврокомиссии, страны ЕС стремятся отказаться от российского газа, но такая мера требует "дополнительных усилий". Тогда как сокращение "зависимости" от России поможет Европе перейти на возобновляемые источники энергии.

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