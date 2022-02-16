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Автор Екатерина Широкова

В Еврокомиссии рассказали, как ЕС собирается справляться без российского газа

Мир

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае частичного сокращения поставок газа из России, страны Европы справятся с нехваткой топлива. Ляйен подчеркнула, что Евросоюз предусмотрел меры для его "переадресации".

В Еврокомиссии рассказали, как ЕС собирается справляться без российского газа

Так, председатель Еврокомиссии уточнила, что у ведомства есть договорённости на возможное увеличение поставок голубого топлива как СПГ, так и природного, из следующих стран:

  • США,
  • Катара,
  • Египта,
  • Азербайджана,
  • Нигерии,
  • Южной Кореи.

"Мы также поговорили с основными поставщиками СПГ, спросили, можно ли будет переадресовать поставки в пользу ЕС", — цитирует заявление Ляйен "Интерфакс".

Как подчеркнули в Еврокомиссии, страны ЕС стремятся отказаться от российского газа, но такая мера требует "дополнительных усилий". Тогда как сокращение "зависимости" от России поможет Европе перейти на возобновляемые источники энергии.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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