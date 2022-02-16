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Автор Екатерина Широкова

В МВД Казахстана оценили информацию о "пыточных камерах" для мятежников: "Бред"

Мир

Председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана Жанат Ешмагамбетов прокомментировал распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что якобы в одном из столичных СИЗО есть специальные "пыточные камеры" для подозреваемых в участии в январских беспорядках.

В МВД Казахстана оценили информацию о "пыточных камерах" для мятежников: "Бред"

Так, силовые структуры государства заявили, что это не более, чем "фейк".

"Дошло даже до того, что распространяется, откровенно говоря, бредовое "фейковое" сообщение о создании в следственном изоляторе Алматы "пыточных камер" в стиле средневековой инквизиции. Хочу заверить, такого нет и быть не может", — цитирует заявление Ешмагамбетова РИА Новости.

Как подчеркнул председатель комитета, подобные сообщения "вбрасывают" массово, что пугает общественность и "искажает" реальное положение дел.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление президента Казахстана о том, что беспорядки в стране нанесли ущерб малому и среднему бизнесу на сумму более чем 232 миллиона долларов. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что январские события пошатнули финансовое и экономическое благополучие граждан.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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