Многие страны сегодня столкнулись с первой мировой гибридной войной, в ходе которой используются скрытые спецоперации, а не прямое вооружённое вторжение. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
В эфире телеканала "1+1" она обратила внимание на то, что в соцсетях активно распространяются апокалиптические сценарии. Однако, по её мнению, они не соответствуют реальной обстановке на улице.
В качестве примера политик привела ситуацию в самопровозглашённых ЛНР и ДНР. Верещук отметила, что жители этих республик достаточно спокойно живут и продолжают работать.
"Мы живём в период первой мировой гибридной войны. Такого ещё не было", — сказала она.
Политик также добавила, что люди в этих условиях стали "живыми инструментами" для информационных кампаний в СМИ. Некоторые из них, подчеркнула Верещук, поддаются панике после ознакомления с различными материалами о якобы планируемых военных действиях.
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