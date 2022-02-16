На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"

Многие страны сегодня столкнулись с первой мировой гибридной войной, в ходе которой используются скрытые спецоперации, а не прямое вооружённое вторжение. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

В эфире телеканала "1+1" она обратила внимание на то, что в соцсетях активно распространяются апокалиптические сценарии. Однако, по её мнению, они не соответствуют реальной обстановке на улице.

В качестве примера политик привела ситуацию в самопровозглашённых ЛНР и ДНР. Верещук отметила, что жители этих республик достаточно спокойно живут и продолжают работать.

"Мы живём в период первой мировой гибридной войны. Такого ещё не было", — сказала она.

Политик также добавила, что люди в этих условиях стали "живыми инструментами" для информационных кампаний в СМИ. Некоторые из них, подчеркнула Верещук, поддаются панике после ознакомления с различными материалами о якобы планируемых военных действиях.

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