Спецслужбы Турции подозревают депутата ГД РФ в заказе ряда политических убийств

Турецкое Управление по борьбе с терроризмом считает, что российский политик, депутат Госдумы Адам Делимханов мог отдавать приказы об "устранении неугодных" чеченским нелегалам в Турции.

Об этом сегодня рассказало издание Sabah.

"Завершено расследование, проведенное Управлением по борьбе с терроризмом и организованными преступлениями Генеральной прокуратуры Стамбула в отношении российской шпионской ячейки, нацеленной на чеченскую оппозицию, находящуюся в нашей стране. 25-страничное обвинительное заключение направлено в суд Стамбула", — пишет Sabah.

Как следует из опубликованной в газете статьи, Делимханов вместе с криминальным авторитетом Казбеком Дукузовым являются заказчиками убийства проживавших в Турции чеченских оппозиционеров.

"В ходе следствия выяснилось, что лидер чеченской оппозиции по имени Абдулхаким, проживающий в Турции, получил указание на убийство от Адама Делимханова и Казбека Дукузова, двоюродного брата президента Чечни Рамзана Кадырова. Имя Делимханова впервые всплыло в следственных материалах в 2009 году, когда было принято решение Интерпола по делу об убийстве чеченских оппозиционеров Умара Исраилова и Сулима Ямадаева в Дубае. Всего фигурантов этом деле шестеро: четверо россиян, один украинец и один гражданин Узбекистана", — сообщает турецкое издание, уточняя, что на данный момент "представители чеченской диаспоры получили государственную охрану от властей Турции".

Генпрокуратура Турции требует для всех шестерых задержанных лишения свободы на сроки от 22 до 33 лет. Им предъявлены обвинения в подделке документов, нелегальном хранении огнестрельного оружия, а также о политическом шпионаже.

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