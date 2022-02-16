"Байден, среда!": британцы высмеяли разведку США за несостоявшееся "вторжение"

Читатели британской прессы высмеяли знаменитые таблоиды, которые накануне публиковали информацию о военном "вторжении" России на территорию Украины. Комментаторы разразились критикой в адрес президента США Джо Байдена и данных разведки, на которые якобы опирались СМИ в своих заявлениях.

Ранее ряд таблоидов, таких как Mirror, The Sun и The Daily Mail заявили, что российская сторона, вероятно, нападёт на Незалежную в ночь на 16 февраля.

"Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит", — написал пользователь под ником Pelican под статьёй в The Daily Mail.

Другой читатель предложил заглянуть Байдену в календарь.

"Среда? Байден, ты ничем не лучше Буша с оружием массового поражения (в Ираке. — Прим. ред.)! "Война начнётся в среду", нет, они там все в кроватях спят", — высказался Delray4.

Кроме того, читатели указали, что заявления СМИ выгодны отнюдь не России или Украине. Большую роль, по их мнению, в информационной кампании сыграли США.

"Байден и СМИ, кажется, единственные, кто провоцирует это!" — резюмировал WAJG 96 .

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