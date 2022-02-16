Шведы заявили о превосходстве армии РФ: "Сильнейшая в Европе"

Шведские эксперты сошлись во мнении, что Россия создала мощнейшую армию по боеготовности в Европе. Согласно опросу, аналитики признали, что сейчас "мощь России" в контексте военного оснащения находится "на пике".

Кроме того, военные аналитики "предсказали" затяжной и "кровавый" конфликт в случае обострения отношений между Россией и Западом.

"Вооружённый конфликт между Россией и западными державами может быть кровавым и затяжным. Россия обновила свои вооружённые силы и находится на самом высоком уровне готовности, мобильности и технических возможностей за последние десятилетия", — цитирует мнение опрошенных экспертов шведское издание Svenska Dagbladet.

По информации СМИ, особый акцент эксперты сделали на тяжёлой технике российской стороны и флоте.

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