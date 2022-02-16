Шведские эксперты сошлись во мнении, что Россия создала мощнейшую армию по боеготовности в Европе. Согласно опросу, аналитики признали, что сейчас "мощь России" в контексте военного оснащения находится "на пике".
Кроме того, военные аналитики "предсказали" затяжной и "кровавый" конфликт в случае обострения отношений между Россией и Западом.
"Вооружённый конфликт между Россией и западными державами может быть кровавым и затяжным. Россия обновила свои вооружённые силы и находится на самом высоком уровне готовности, мобильности и технических возможностей за последние десятилетия", — цитирует мнение опрошенных экспертов шведское издание Svenska Dagbladet.
По информации СМИ, особый акцент эксперты сделали на тяжёлой технике российской стороны и флоте.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.