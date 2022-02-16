Наскучило: экс-сенатор США объяснил заявления Байдена о "врагах и русских"

Бывший американский сенатор-республиканец Брюс Маркс заявил, что президенту Джо Байдену просто наскучило твердить, что Россия вот-вот "вторгнется" в Незалежную. По словам политика, лидер нации посредством обращения к россиянам попытался поднять свой рейтинг.

Экс-сенатор подчеркнул, что показатели одобрения политики действующего президента Штатов упал ниже 40 процентов.

"Есть те, кто полагают что он вовлечён в эту антироссийскую истерию лишь для того, чтобы повысить этот рейтинг. Он абсолютно прав насчёт того, что русские граждане нам не враги, русские сами по себе вообще не враги никому", — цитирует Маркса РЕН ТВ.

Как уточнил политик, "здравое зерно" в этом есть, так как многие рядовые граждане Америки под давлением прессы, действительно верят в возможную агрессию со стороны России.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Джо Байдена о том, что "Россия не враг США". Как отметил лидер нации, никто не хочет "кровавой и разрушительной войны".

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