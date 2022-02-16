EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Наскучило: экс-сенатор США объяснил заявления Байдена о "врагах и русских"

Мир

Бывший американский сенатор-республиканец Брюс Маркс заявил, что президенту Джо Байдену просто наскучило твердить, что Россия вот-вот "вторгнется" в Незалежную. По словам политика, лидер нации посредством обращения к россиянам попытался поднять свой рейтинг.

Наскучило: экс-сенатор США объяснил заявления Байдена о "врагах и русских"

Экс-сенатор подчеркнул, что показатели одобрения политики действующего президента Штатов упал ниже 40 процентов.

"Есть те, кто полагают что он вовлечён в эту антироссийскую истерию лишь для того, чтобы повысить этот рейтинг. Он абсолютно прав насчёт того, что русские граждане нам не враги, русские сами по себе вообще не враги никому", — цитирует Маркса РЕН ТВ.

Как уточнил политик, "здравое зерно" в этом есть, так как многие рядовые граждане Америки под давлением прессы, действительно верят в возможную агрессию со стороны России.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Джо Байдена о том, что "Россия не враг США". Как отметил лидер нации, никто не хочет "кровавой и разрушительной войны".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Байден пригрозил Путину расправой? — Кедми рассказал скрытую правду
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия
Новости
Уж не задумали ли украинцы грохнуть свои АЭС? — размышления политолога Казакова
Наскучило: экс-сенатор США объяснил заявления Байдена о "врагах и русских"
Семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина
Кибератака на Украину здорово напугала Польшу
Страна.ua: автобусы на границе ходят, Путин так и не напал на Украину
Президент Сербии в прямом эфире распустил парламент страны
Корабли НАТО пытались следить за фрегатами РФ на учениях
Переболевших COVID-19 россиян будет обследовать психиатр
Гинцбург рассказал о состоянии 53 испытуемых назальной вакциной от COVID-19
CBS News: российские войска выдвинулись на позицию атаки на Украину
Популярное
Мир. Новости мира
Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.

Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Мир. Новости мира
Для чего американцам нужно "российское вторжение", объяснил экс-премьер Украины
Политика. Новости и аналитика
Госдума признала ЛДНР: дальнейшие действия и последствия
Ирина Шлионская Рабиндранат Тагор — основатель школы гениев Ирина Шлионская Любовь Степушова Если Путин проигнорирует призыв Думы, ему не переизбраться в 2024 году Любовь Степушова Усам Оздемиров Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны Усам Оздемиров
Бывший СССР
Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс
Мир. Новости мира
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Spiked: визит Лиз Трасс в Россию стал позором для всей Британии
Мир. Новости мира
Spiked: визит Лиз Трасс в Россию стал позором для всей Британии
Последние материалы
Уж не задумали ли украинцы грохнуть свои АЭС? — размышления политолога Казакова
Наскучило: экс-сенатор США объяснил заявления Байдена о "врагах и русских"
Семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина
Кибератака на Украину здорово напугала Польшу
Страна.ua: автобусы на границе ходят, Путин так и не напал на Украину
Президент Сербии в прямом эфире распустил парламент страны
Корабли НАТО пытались следить за фрегатами РФ на учениях
Переболевших COVID-19 россиян будет обследовать психиатр
Гинцбург рассказал о состоянии 53 испытуемых назальной вакциной от COVID-19
CBS News: российские войска выдвинулись на позицию атаки на Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников