"Докажет Путин": в ООН отказались доказать неизбежность "вторжения" на Украину

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отказалась предоставить доказательство того, что Россия вот-вот "нападёт" на Украину и "вторжение" неизбежно. Как подчеркнула американский представитель при ООН, "русские докажут сами".

Отвечая на вопросы голландских журналистов, Томас-Гринфилд подчеркнула, что может предоставить информацию о ситуации на Украине только ту, которую "видят" в ООН. А вот будет ли действительно "вторжение" и о его неизбежности предложила спросить у России.

"Доказательства предоставят сами россияне. Мы предоставляем информацию, которую видим, продолжая поддерживать дипломатический подход", — сказала постпред в эфире программы Nieuwsuur.

Как подчеркнула Томас-Гринфилд, только "сами русские и Путин" знают, какой предпримут шаг. При этом постпред уточнила, что в США надеются, что российская сторона выберет дипломатичный путь, а не "конфронтацию".

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