Onet: поляки назвали более серьёзные проблемы Украины, чем "вторжение"

Польский журналист-обозреватель Марчин Вырвал заявил, что украинскую территорию на фоне угрозы "вторжения" покидают иностранные инвесторы. По мнению аналитика, Незалежная теряет миллиарды долларов из-за дезинформации и паники.

Журналист подчеркнул, что украинцев беспокоит не столько возможное "вторжение" России на территорию Украины, сколько обрушение экономики.

"Иностранные компании вывозят своих сотрудников, а за ними и свои деньги. Бизнес замораживают или сворачивают. Размер потерь сложно оценить, но они будут исчисляться сотнями, а то и миллиардами долларов", — написал журналист для Onet.

Вырвал подчеркнул, что ситуация складывается не лучшим образом и для "рядовых" граждан страны. Информационная и дезинформационная кампания нанесла существенный ущерб во всех экономических сферах. Кроме того, журналист уточнил, что экономика Незалежной пострадала и от "других действий России".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен