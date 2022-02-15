Глава Минобороны Украины: география не даст напасть на Киев из Белоруссии

Российское вторжение на Украину через территорию Белоруссии невозможно из-за ряда географических факторов, заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников, опровергнув таким образом сценарий, предложенный США ещё в январе.

Выступая на канале ICTV, Резников пояснил, что "американская теория, впервые озвученная представителем Госдепа Недом Прайсом, будет слишком сложной для российских военных, чтобы ее осуществить".

Напомним, Прайс предположил, что войска могут дойти до Киева всего за пару дней, перейдя границу с Белоруссией, а не вторгаясь непосредственно из России.

"Я честно и откровенно говорю, что не верю в этот сценарий, — подчеркнул Резников. — Не забывайте, что у нас тысяча километров границы с Белоруссией, из которых около 750 километров — это болота, кустарник, очень сложная местность. Не каждое место легко пересечь. Наша система обороны построена таким образом, что никто не может добраться до Киева".

По словам Резникова, легче всего пересечь участок ближе к границе с Польшей и на значительном расстоянии от Киева. Министр обороны Украины также отметил, что его белорусский коллега Виктор Хренин уже заверил его, что "никаких агрессивных действий” со стороны Минска не будет.

Напомним, во вторник посольство США в Минске потребовало от американцев, находящихся в Белоруссии "срочно ехать домой".