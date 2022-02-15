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Автор Валентина Севрюгина

Украина попросила помощи НАТО на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций

Мир

В пресс-службе НАТО рассказали, что Украина запросила международную помощь на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций различного характера. Уточняется, что речь идёт о происшествиях, которые могут затронуть гражданское население, сообщает ТАСС.

Украина попросила помощи НАТО на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций

В альянсе также уточнили, что в соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил соотвествующий запрос от Киева.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москве необходимо решить вопрос членства Украины в НАТО прямо сейчас. Он также подчеркнул, что простых обещаний недостаточно. Во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин отметил, что надеяться на серьёзное отношение мировых политиков к замечаниям Москвы. При этом руководитель Германии отметил, что НАТО не планирует наращивать военное присутствие рядом с Россией.

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Конфликт НАТО и России: Главное для США – повысить рейтинг президента
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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