Появилась новая версия попадания триметазидина в организм Валиевой

Дело о запрещённом препарате, попавшем в кровь Камилы Валиевой, приняло неожиданный поворот. Выдвигается неожиданная версия произошедшего.

15-летнюю фигуристку чуть было не отстранили от участия в Олимпийских играх в Пекине из-за того, что в организме юной спортсменки нашли мизерную дозу триметазидина.

Восходящую звезду фигурного катания всё же допустили до участия в соревновании. Спортсменка сумела убедить спортивный суд, что запрещённый препарат попал в допинг-пробу в результате случайности.

Высказывалось предположение, что Валиева могла выпить из кружки деда, на которой оставались следы триметазидина (метаболический препарат, действие которого основывается на воздействии на внутриклеточный обмен энергии).

Поклонники фигурного катания не прекращают споры об инциденте, который чуть было не лишил Валиеву возможности продолжать соревнования.

Свои версии по поводу допинг-скандала высказал юрист Сергей Алексеев.

"Очевидно, что это неумышленный прием, так как в пробе Камилы лишь мизерная доля препарата. Скорее всего, вещество попало из загрязненного продукта. Есть и второй вариант — подсыпали. Такое тоже может случиться в фигурном катании. Это будет выясняться в ходе специального расследования", — цитирует слова Алексеева портал BLITZ+.

Камила Валиева хорошо откатала короткую программу, допустив лишь небольшую ошибку при исполнении тройного акселя. Фигуристка оказалась на первом месте, вторую строчку занимает россиянка Анна Щербакова. Четвёртое место — у Александры Трусовой.

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