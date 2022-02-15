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Автор Евгения Васильева

В Госдуме оценили призыв Рады ввести санкции из-за признания Донбасса

Мир

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Pravda.Ru прокомментировал требования украинских депутатов ввести против российских парламентариев санкции из-за признания неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

В Госдуме оценили призыв Рады ввести санкции из-за признания Донбасса

"Никак эти санкции не повлияют. Абсолютно никак не повлияют, никаким образом, ни с какого бока они не повлияют. И это наше внутреннее дело признавать или не признавать (независимость ЛДНР. — Прим. ред.). Мы не вмешиваемся в их внутренние дела. И я рекомендую им делать то же самое. Плевать нам на эти санкции", — сказал парламентарий.

Ранее партии "Европейская солидарность" и "Голос" призвали объявить ограничительные меры в отношении депутатов РФ, так как они признали ЛДНР, направили президенту страны Владимиру Путину официальное обращение с призывом рассмотреть этот вопрос. Член Рады Ирина Геращенко назвала решение ГД "продолжением войны против суверенитета Украины".

"Это означает одно, что наши западные партнёры не паниковали, а предупреждали мир и общество, что на столе в Кремле лежат десятки сценариев расчленения нашей страны. Это означает одно — единоличный выход Москвы из минских соглашений", — заключила украинский парламентарий, слова которой приводит РИА Новости.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия госдума украина верховная рада владимир путин
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