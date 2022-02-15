Комику Мирзалидзе сократили срок нежелательности пребывания в РФ

Срок нежелательности пребывания в РФ стендап-комика Идрака Мирзализаде, являющегося гражданином Белоруссии, сократили с пожизненного до 14 лет. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"МВД России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) в России Мирзализаде … признается нежелательным до 27 августа 2035 года", - цитирует юриста "Интерфакс".

По словам Бадамшина, данное решение планируется обжаловать.

В августе 2021 года МВД признало пожизненно нежелательным пребывание Мирзалидзе в РФ в связи с выявлением в его публичном выступлении выражений, возбуждающих ненависть и вражду к русским.В том же месяце комик был арестован на десять суток по делу о разжигании межнациональной вражды. Поводом для этого стало размещённое в Сети выступление Мирзализаде с шуткой о русских. Впоследствии комик принёс извинения всем, кого могла задеть его шутка.

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