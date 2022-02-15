Украинский депутат закричал в ответ на решение Госдумы по ЛДНР

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко на заседании Рады эмоционально прокомментировал принятие Госдумой РФ проекта обращения к российскому президенту с просьбой признать неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

"Донецк — это Украина, Луганск — это Украина! Я прошу всех встать и вместе аплодисментами поддержать это. Друзья, давайте все вместе поддержим, это наша земля, это наши люди!" — кричал Гончаренко.

Видео с речью депутата выложил Telegram-канал Obozrevatel.ua. Член Рады призвал российских парламентариев "засунуть куда подальше" решение по ЛДНР. В это время коллеги Гончаренко встали со стульев и хлопали, украинский политик продолжал скандировать лозунг.

Ранее во вторник, 15 февраля, в Госдуме заявили, что направят лидеру РФ Владимиру Путину официальное обращение и попросят главу государства проанализировать вопрос признания независимости Донбасса. Соответствующий документ поддержали 351 депутат.