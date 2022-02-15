Член Совфеда Тимченко: России не нужна война на Украине

Член Совета Федерации Вячеслав Тимченко заявил, что России не нужна война на Украине.

"Россия целиком и полностью привержена вопросам мира. Нам не нужна война, она не нужна никому", — передаёт РИА Новости его слова.

Во вторник, 15 февраля, в Кремле проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Важные темы будут обсуждать сегодня лидеры наших стран, я уверен, что будет найдено очень важное решение на пути сохранения мира и безопасности", — сказал Тимченко.

Ранее российский лидер обозначил, какие вопросы будут затронуты на переговорах с канцлером Германии. Главной темой является безопасность в Европе и растущая напряжённость вокруг Украины.

Запад постоянно обвиняет Россию в агрессии в отношении Украины, в подготовке к нападению и захвату украинских территорий. Ряд СМИ вслед за президентом США Джо Байденом даже указали точную дату "вторжения" — 16 февраля. Представители российской власти уже не раз говорили, что никакого нападения не будет, а подобные заявления — это лишь провокация наших западных "партнёров".

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