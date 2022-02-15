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Автор Светлана Нерадовская

МИД РФ попросил Лондон извиниться за фейки о "российской агрессии"

Мир

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, руководство Великобритании обязано принести России извинения за информацию о "нападении на Украину", исходящую от британских чиновников.

МИД РФ попросил Лондон извиниться за фейки о "российской агрессии"

Это заявление было сделано в ответ на слова британского министра иностранных дел Лиз Трасс, которая заявила, что Россия готовит провокации на Украине и собирается осуществить их "под чужим флагом". При этом как-то доказывать свои обвинения Трасс не посчитала нужным, заявив, что Россия якобы "так поступала и раньше".

"Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадёжнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу", — сказала Захарова в своем Telegram-канале.

Запад давно уже обвиняет Россию в подготовке "вторжения на Украину", несмотря на уверения РФ, что она не собирается этого делать, а подобные заявления выгодны в первую очередь США и НАТО, которое получает предлог ещё дальше продвинуться на восток. Российские официальные лица отмечают, что антироссийская пропаганда, идущая с Запада, щедро сдобрена фейками и бездоказательными обвинениями.

В 2018 году после отравления в английском Солсбери семьи бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон обвинил в случившемся российские спецслужбы, не предоставив в подтверждение этой теории никаких доказательств.


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Представитель МИД Мария Захарова обвинила Запад в пропаганде войны
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия мария захарова великобритания
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