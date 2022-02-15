Как Путин шутит по поводу даты "вторжения" РФ на Украину, рассказали в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин оценивает сообщения Запада о точной дате "вторжения" РФ на украинские земли.

По его словам, президента России веселят статьи, в которых упоминается дата начала "вооружённого конфликта", передаёт РИА Новости. Глава государства в шутку просит узнать, известно ли конкретное время "нападения".

"Путин иногда даже шутит, просит узнать, не публикуют ли где-то точное время в часах, когда начнётся война, потому что подобное маниакальное информационное безумие встречать с пониманием невозможно", — сказал государственный деятель.

Ранее в издании Politico появился материал, в котором журналисты сообщили о том, что лидер США Джо Байден во время онлайн-конференции с лидерами западных государств, ЕС и Североатлантического альянса назвал 16 февраля 2022 года датой начала "войны" между Россией и Украиной.

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