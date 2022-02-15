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Автор Елена Федорова

Депутат Госдумы от Крыма: Россия — единственный настоящий союзник Украины

Мир

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия — единственное государство, которое может быть верным союзником для Украины. Однако, по его мнению, украинской власти следует смириться с тем, что полуостров Крым навсегда останется в составе России.

Депутат Госдумы от Крыма: Россия — единственный настоящий союзник Украины

"Всем в мире давно понятна абсурдность заявлений о возвращении Крыма в состав Украины. Крым вернулся домой в Россию, и это навсегда. Украине же следует оставить претензии на чужие территории", — передаёт РИА Новости слова Шеремет.

Он также выразил уверенность в том, что Россия — единственная страна, которая может стать настоящим и верным союзником для Украины. По его словам, здесь всё зависит от руководства Незалежной: оно должно осознать необходимость сохранения мирных отношений с РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу с призывом сплотиться в отражении внешней агрессии. Он объявил 16 февраля — дату предполагаемого нападения России — Днём единения. Обращаясь к населению, Зеленский поклялся, что Киев в конечном итоге "вернёт" и Крым, и Донбасс в состав Украины, но исключительно путём дипломатии и переговоров.

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что украинский лидер блефует, обещая гражданам страны отобрать Крым у России.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым россия госдума украина владимир зеленский
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