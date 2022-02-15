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Автор Светлана Нерадовская

В Раде подсчитали, во сколько обходится Украине паника по поводу "вторжения РФ"

Мир

Председатель правящей фракции "Слуги народа" в украинской Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что экономика страны терпит гигантские убытки из-за того, что мировые СМИ раздули панику в обществе, распространяя фейковые заявления о "российском вторжении".

В Раде подсчитали, во сколько обходится Украине паника по поводу "вторжения РФ"

Арахамия предложил после того, как через пару недель уляжется эта искусственно раздутая вокруг Украины паника, проанализировать, как началось распространение недостоверной информации ведущими представителями мировой прессы.

"Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — заявил Арахамия в эфире телеканала "1+1".

Депутат отметил, что созданная паника слишком дорого обходится Украине.

"Люди должны понимать, что это (паника) стоит сейчас Украине 2-3 миллиарда долларов каждый месяц… Потому что мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки, мы новый рекорд сегодня установили. Порты. Эти учения возле портов — много экспортеров отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики" — пожаловался Арахамия.

О "российском вторжении" на Украину заявляют в последнее время многие ведущие зарубежные СМИ. Москва многократно говорила, что эти слухи не имеют ничего общего с реальностью, и у России нет планов на кого-либо нападать, а подобные заявления выгодны Западу для дальнейшего расширения НАТО на восток, к российским границам.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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