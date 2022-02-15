В Раде подсчитали, во сколько обходится Украине паника по поводу "вторжения РФ"

Председатель правящей фракции "Слуги народа" в украинской Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что экономика страны терпит гигантские убытки из-за того, что мировые СМИ раздули панику в обществе, распространяя фейковые заявления о "российском вторжении".

Арахамия предложил после того, как через пару недель уляжется эта искусственно раздутая вокруг Украины паника, проанализировать, как началось распространение недостоверной информации ведущими представителями мировой прессы.

"Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", — заявил Арахамия в эфире телеканала "1+1".

Депутат отметил, что созданная паника слишком дорого обходится Украине.

"Люди должны понимать, что это (паника) стоит сейчас Украине 2-3 миллиарда долларов каждый месяц… Потому что мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки, мы новый рекорд сегодня установили. Порты. Эти учения возле портов — много экспортеров отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики" — пожаловался Арахамия.

О "российском вторжении" на Украину заявляют в последнее время многие ведущие зарубежные СМИ. Москва многократно говорила, что эти слухи не имеют ничего общего с реальностью, и у России нет планов на кого-либо нападать, а подобные заявления выгодны Западу для дальнейшего расширения НАТО на восток, к российским границам.

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