The Time: Зеленский признал, что напрасно подыграл слухам о "вторжении" РФ

Американский журналист, сотрудник The Time Саймон Шустер сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский поддерживал слухи о "вторжении" Москвы в соседнюю страну в личных целях. Теперь, по мнению публициста, президент больше не контролирует ситуацию с истерикой из-за возможной войны.

Источники Шустера из ближайшего круга Зеленского заявили, что теперь страх перед атакой РФ вредит Киеву. Поэтому глава Украины признался, что зря попытался использовать антироссийскую политику западных стран, отметил журналист.

"Источник, близкий к Зеленскому, сказал мне, что впервые США предупредили его команду о российском вторжении прошлой осенью, указав вероятность 80%. Украинцы в это не поверили, но увидели перспективу — "больше помощи, больше внимания" — и подыграли. Сейчас сожалеют", — написал Шустер в Twitter.

Ранее политолог Александр Лазарев объяснил, почему Россия, скорее всего, не планирует атаковать Украину. Как подчеркнул эксперт, в случае настоящей угрозы "вторжения" Зеленский давно убежал бы из страны.

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