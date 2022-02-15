Взрослые тюрьмы ломают жизни молодым американцам

Основанный петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) обратил внимание на тот факт, что американские взрослые тюрьмы рушат жизни молодых граждан США.

Дети в тюрьмах США

Например, Джон Салливан был помещен в исправительное учреждение в 13 лет. Тогда его приговорили к пожизненному заключению. В данный момент ему 37 лет, он прикован к инвалидному креслу. В 27 лет у осужденного стали появляться признаки склероза, причинами которого стали многочисленные травмы, передает ФБР. Сообщается, что мужчина также много раз сталкивался с сексуальным насилием.

Не все молодые граждане США находятся в специальных центрах. По предварительной информации, примерно 95 тыс. молодых американцев содержатся в тюрьмах, которые предназначены для взрослых преступников. Они сталкиваются с сексуальным насилием со стороны совершеннолетних правонарушителей в пять раз чаще.