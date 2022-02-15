WSJ: США серьёзно разбогатели на поставках газа во время украинского кризиса

На фоне украинского кризиса США серьёзно увеличили объёмы поставок сниженного природного газа (СПГ) в европейские страны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналист Дэниэл Ергин отметил, что американцы пытаются вытеснить своих конкурентов из РФ с европейского энергетического рынка. Кроме того, по словам автора материала, рост добычи нефти и газа позволил Штатам повысить благосостояние страны.

"США снова стали крупнейшим производителем нефти в мире — почти на 20% выше Саудовской Аравии и России, а также крупнейшим производителем природного газа", — отмечается в статье.

Как подчеркнул Ергин, украинский кризис и успехи американцев в нефтегазовой отрасли тесно взаимосвязаны. Он предположил, что власти США используют эскалацию на Украине для глобального господства на рынке нефти и газа.

Ранее в немецком издании Der Spiegel появилась публикация, в которой сказано, что "истерика" вокруг Украины нужна Штатам для продвижения своего газа в Европу и остановки запуска "Северного потока-2".

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