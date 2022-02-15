Немцев поразила наглость посла Украины Мельника: "А я хочу себе Porsche"

Подписчики немецкого издания Die Zeit резко негативно восприняли просьбу посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о предоставлении Киеву 12 тысяч противотанковых ракет в связи с якобы существующей угрозой вторжения РФ.

По словам пользователей, политик продемонстрировал свою наглость, требуя поставить технику на территорию Украины. Немцы удивились, что Киев не выполняет свои обязательства по Минским договорённостям и в то же время требует на безвозмездной основе предоставить огромное количество оружия.

"А я хочу себе машину Porsche, вполне разумная просьба, учитывая, что Евросоюз уже перечислил Украине 17 миллиардов евро", — написал один из читателей Die Zeit.

Кроме того, подписчики задались вопросом, зачем Киеву нужно оружие, если даже президент Украины Владимир Зеленский уже перестал верить в "российское вторжение".

Пользователи обратились к властям ФРГ с просьбой не предоставлять Украине оружие. Они отметили, что в сложившейся ситуации лучше поддержать гарантии безопасности, предложенные Россией.

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