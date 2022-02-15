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Автор Владимир Васютченко

Чижов: Россия ответит, если где-то начнут убивать её граждан

Мир

Россия не оставит без ответа проявления агрессии в отношении её граждан со стороны Украины, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Чижов: Россия ответит, если где-то начнут убивать её граждан

"Если украинцы начнут атаку на Россию, вы не должны удивляться, если мы контратакуем. Или если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно — в Донбассе или где угодно”, — сказал дипломат в интервью The Guardian.

Вместе с тем Чижов подчеркнул, что РФ не будет вторгаться на Украину, если её не спровоцируют на такие действия.

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов заявил, что Запад подталкивает Украину к силовому решению конфликта в Донбассе и Крыму, оказывая Киеву политическую и военную поддержку.

"Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом", — сказал Гаджимагомедов.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, поставки вооружений Украине ведут к обострению ситуации на востоке страны. В связи с этим глава Генштаба заявил, что провокации Киева по силовому урегулированию конфликта в Донбассе будут пресекаться.

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Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир чижов
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