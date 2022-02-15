В Крыму не поверили Зеленскому, пообещавшему отобрать полуостров у РФ: "Блеф"

Президент Украины Владимир Зеленский блефует, обещая гражданам страны отобрать Крым у России. Об этом заявил руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В интервью РИА Новости политик отметил, что крымчане отлично помнят, как они жили на полуострове, когда он находился в составе Украины. По его словам, Киев воспринимал их в качестве оккупантов.

Как отметил Гемпель, Зеленскому не удастся забрать полуостров, ведь жители Крыма уже привыкли к хорошей жизни.

"Всё это очередной блеф и самообман", — считает политик.

Он добавил, что Крым, будучи частью РФ, стал активно развиваться. Кроме того, там теперь можно свободно говорить на родных языках.

Гемпель подчеркнул: сейчас крымчане чувствуют себя в полной безопасности и дорожат этим. Депутат парламента Крыма также поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он защищает полуостров от любых посягательств.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен