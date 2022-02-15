В Италии не верят, что Россия нападёт на Украину. У Путина другие интересы

Глава Госсовета Италии Франко Фраттини не думает, что Россия собирается совершить нападение на Украину. Однако, по его мнению, для нормализации обстановки в регионе необходимы какие-то "успокаивающие сигналы", без которых напряжённость и угроза эскалации может растянуться на годы.

"Все говорят, что Россия хочет вторгнуться на Украину. Я не думаю, что она хочет вторгнуться на Украину, но некоторые успокаивающие сигналы были бы необходимы. Иначе мы вернемся к годам холодной войны, когда все развертывали свои войска, и потом, к счастью, никто не сбрасывал бомбу. Но если произойдёт инцидент, например, на границе, может случиться нечто опасное", — сказал Фраттини в беседе с РИА Новости.

Фраттини уверен в отсутствии намерения нападать на Украину со стороны России, потому что она не получит в этом случае никаких преимуществ.

Глава Госсовета Италии считает очевидными и понятными другие интересы РФ на международной арене, например, двусторонний союз с Китаем или диалог с Западом в области энергетики.

При этом Фраттини убеждён, что вторжение на Украину точно не входит в число интересов России. Но для всеобщего успокоения нужно, чтобы каждый участник конфликта выразил свою готовность к диалогу.

"Не считаю, что (президент РФ Владимир) Путин думает о военном вторжении на Украину. Я думаю, чтобы разрешить этот кризис и чтобы все, как говорится, сохранили своё лицо, нужно, чтобы каждый дал сигнал к диалогу. Путин направил такие месседжи диалога, (президент Франции Эммануэль) Макрон решил сделать это в очень ясной форме", — заключил Фраттини.

О готовящемся вторжении России на Западе громко говорят вот уже несколько месяцев, несмотря на заверения Москвы в отсутствии подобных планов. Российские власти предупреждали, что в росте напряжённости на востоке Украины виноваты НАТО и США, которые поставляют на Украину огромное количество вооружений, тем самым провоцируя Киев на эскалацию.

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