Журналист из США: Европа с Украиной во главе расплачивается за жадность Киева

Ситуация, которая сложилась сейчас в Европе на фоне истерии, раздуваемой вокруг широко анонсированного "вторжения России на Украину", о котором Москва, по её утверждениям никогда и не помышляла, — это расплата для Киева за жадность и корысть его власти.

Такой вывод сделал журналист американского журнала Time Саймон Шустер. Почему — он объяснил в Twitter:

Учитывая то, что сейчас власти Украины, включая её президента, всячески пытаются отыграть назад, заявляя, что никаких признаков того, что Россия вот-вот двинет на них войска нет, выводы американского журналиста выглядят весьма обоснованными.