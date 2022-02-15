На Украине рассказали о действиях Зеленского в случае начала войны с Россией

В случае реального начала военных действий на Украине президент Владимир Зеленский покинет страну. Такое мнение выразил политолог Александр Лазарев.

По его словам, текущее поведение Зеленского и приближённых к нему политиков заставляет усомниться в том, что Россия действительно готовит вооружённое вторжение на украинские регионы.

"Если была бы реальная ситуация, при которой возможно нападение, они бы уехали отсюда, бежали бы на все четыре стороны", — сказал эксперт в эфире канала "Наш".

Также Лазарев предположил, что в случае эскалации конфликта власти Украины стали бы вывозить сбережения в наличном виде, ведь банковские счета госслужащих при таком сценарии окажутся под угрозой блокировки. Однако политолог убеждён: настоящей войны между РФ и Украиной не будет.

Западные СМИ регулярно сообщают о якобы готовящемся вторжении России на украинские земли. Однако в МИД РФ уже неоднократно заявляли, что Москва не предпринимает никаких шагов для ухудшения ситуации вокруг Украины.

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