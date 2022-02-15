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Автор Юлия Миленина

WP: "Команда тигров" из США готовит ответ на случай вторжения РФ на Украину

Мир

Власти США организовали группу экспертов, обозначаемую термином "Команда тигров", которая разрабатывает сценарии ответа на случай военных действий на территории Украины.

WP: "Команда тигров" из США готовит ответ на случай вторжения РФ на Украину

По информации The Washington Post, группа была создана в ноябре 2021 года, когда представители Совета нацбезопасности США увидели "признаки массового наращивания сил РФ" у границ с Украиной. Именно тогда советник американского лидера Джейк Салливан предложил начать разрабатывать возможные варианты ответов на действия России.

"Команда тигров" состоит из специалистов Госдепа, министерства энергетики и казначейства, агентства США по международному развитию. Также в группу вошли сотрудники Пентагона.

Как сообщает WP, "тигры" уже утвердили план с набором "быстрых потенциальных ответов" на случай эскалации конфликта вокруг Украины.

Кроме того, в статье сказано, что усилия экспертов привели к распространению в СМИ "разоблачений" о якобы готовящемся российском вторжении на украинские земли.

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Раскрыта роль СМИ в эскалации конфликта на Украине
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина пентагон джейк салливан
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