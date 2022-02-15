WP: "Команда тигров" из США готовит ответ на случай вторжения РФ на Украину

Власти США организовали группу экспертов, обозначаемую термином "Команда тигров", которая разрабатывает сценарии ответа на случай военных действий на территории Украины.

По информации The Washington Post, группа была создана в ноябре 2021 года, когда представители Совета нацбезопасности США увидели "признаки массового наращивания сил РФ" у границ с Украиной. Именно тогда советник американского лидера Джейк Салливан предложил начать разрабатывать возможные варианты ответов на действия России.

"Команда тигров" состоит из специалистов Госдепа, министерства энергетики и казначейства, агентства США по международному развитию. Также в группу вошли сотрудники Пентагона.

Как сообщает WP, "тигры" уже утвердили план с набором "быстрых потенциальных ответов" на случай эскалации конфликта вокруг Украины.

Кроме того, в статье сказано, что усилия экспертов привели к распространению в СМИ "разоблачений" о якобы готовящемся российском вторжении на украинские земли.

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