Власти США организовали группу экспертов, обозначаемую термином "Команда тигров", которая разрабатывает сценарии ответа на случай военных действий на территории Украины.
По информации The Washington Post, группа была создана в ноябре 2021 года, когда представители Совета нацбезопасности США увидели "признаки массового наращивания сил РФ" у границ с Украиной. Именно тогда советник американского лидера Джейк Салливан предложил начать разрабатывать возможные варианты ответов на действия России.
"Команда тигров" состоит из специалистов Госдепа, министерства энергетики и казначейства, агентства США по международному развитию. Также в группу вошли сотрудники Пентагона.
Как сообщает WP, "тигры" уже утвердили план с набором "быстрых потенциальных ответов" на случай эскалации конфликта вокруг Украины.
Кроме того, в статье сказано, что усилия экспертов привели к распространению в СМИ "разоблачений" о якобы готовящемся российском вторжении на украинские земли.
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