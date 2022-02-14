В СНБО Украины не увидели предпосылок для "вторжения" России 16 февраля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии предпосылок для нападения РФ на Украину в ближайшие дни.

"Мы на сегодняшний день не видим предпосылок, что широкомасштабное вторжение Российской Федерации может происходить 16-го или 17-го числа", — сказал он.

Данилов добавил, что ситуация находится под контролем, а Украина готова к любым вызовам.

Ранее президент США Джо Байден сообщил своим коллегам по НАТО о том, что Россия нападёт на Украину уже 16 февраля. Три независимых источника в Вашингтоне, Лондоне и Киеве подтвердили эту информацию изданию Politico. При этом американский источник сослался на "точные" данные разведки. Позже представитель Пентагона Джон Кирби и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан не подтвердили сообщения СМИ о том, что Россия планирует вторгнуться на Украину 16 февраля.

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