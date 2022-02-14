Володин: Госдума рассмотрит вопрос о ДНР и ЛНР 15 февраля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос обращения к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР рассмотрят завтра. Об этом парламентарий написал у себя в Telegram-канале.

Он пояснил, что на предстоящем пленарном заседании будут обсуждаться сразу два постановления. Первое подразумевает, что после принятия оно будет сразу же направлено российскому лидеру Владимиру Путину. Второе — для изучения и отзывов направляется в министерство иностранных дел и другие правительственные структуры.

"Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов", — добавил Володин.

Он также отметил, что сейчас это крайне важный вопрос, поскольку напряжение вокруг Украины несёт угрозы и риски для жизни граждан России, которые проживают в ДНР и ЛНР.

Ранее МИД РФ завершил подготовку проекта реакции Москвы на письменные ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности.

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