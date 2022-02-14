Новый прогноз США по "вторжению" РФ на Украину высмеяли во Франции

Подписчики французского издания Le Figaro высмеяли заявления американских политиков о том, что Россия может в любой момент начать "вооружённое вторжение" на украинские земли.

Французы отметили, что войну между Россией и Украиной предсказывают все. Однако, по их мнению, власти этих двух стран не верят в скорое начало военных действий. Кроме того, комментаторы подчеркнули: Запад уже два месяца предупреждает о готовящемся российском вторжении, но ничего не происходит.

"Потом начали писать, что погодные условия не позволяют танкам передвигаться, поэтому нападение будет не раньше конца января. А уже февраль", — написал один из читателей Le Figaro.

Пользователи считают, что вскоре западные политики снова "передвинут" сроки "вторжения" РФ на Украину.

"Сейчас станут говорить, что президент России Владимир Путин нападёт на украинские регионы после Олимпиады, ведь он не хочет расстраивать Си Цзиньпина", — сказано в комментариях.

Через некоторое время, предположили французы, лидеры США и НАТО заявят, что войны и вовсе не будет, так как Запад "переубедил" Москву.

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