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Автор Владимир Васютченко

Генштаб ВС РФ: Запад подталкивает Киев к силовому сценарию в Донбассе

Мир

Оказание Западом политической и военной поддержки Украине подталкивает её к силовому решению конфликта в Донбассе, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

Генштаб ВС РФ: Запад подталкивает Киев к силовому сценарию в Донбассе

"Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом", — цитирует РИА Новости заявление представителя Генштаба в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Гаджимагомедов отметил, что Запад, формируя из Украины враждебное РФ государство, готовит на её территории плацдарм для сил НАТО.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что поставки западными странами военной техники Украине побуждают её власти к резким и опасным шагам, а также игнорированию Минских договорённостей. Это ведёт к обострению ситуации на востоке страны. При этом Герасимов подчеркнул, что любые попытки урегулирования конфликта в Донбассе силовым путём будут пресекаться.

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