Reuters: украинский посол Пристайко взял назад свои слова про НАТО

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко отказался от сказанного им же ранее, сообщив, что планы Украины по поводу вступления в НАТО не будут подвергаться изменениям ради того, чтобы не допустить вторжения России. О новом заявлении посла пишет Reuters.

Ранее Пристайко в эфире радиостанции "Би-Би-Си — 5" сообщил, что есть вероятность отказа Украины от вступления в Альянс ради того, чтобы предотвратить военный конфликт с Россией. По его словам, это может быть сделано под влиянием шантажа и угроз, и в таких условиях украинские власти могли бы "проявить гибкость".

Эти слова Пристайко были встречены в Киеве крайне негативно. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров попросил посла дать объяснения его словам, и не забывать, что-то, что Украина стремится в НАТО, официально закреплено в конституции страны.

Пресс-секретаря украинского президента поддержал Владимир Шалькивский, временный поверенный Украины в Австралии. По его мнению, возможный отказ от вступления Украины в НАТО не поддержало бы большинство граждан страны.

Ранее российские власти уведомляли, что вступление Украины и других бывших союзных республик в НАТО означало бы переход "красных линий" для РФ. Этот пункт о нерасширении альянса на восток содержится в предложениях России по безопасности, направленных ранее США и НАТО.

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