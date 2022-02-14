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Автор Юлия Миленина

Президент Германии Штайнмайер призвал Путина "ослабить петлю на шее" Украины

Мир

Переизбранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой урегулировать украинский конфликт исключительно мирными способами.

Президент Германии Штайнмайер призвал Путина "ослабить петлю на шее" Украины

Как сообщает издание DW, немецкий политик считает, что сегодня мир находится в опасности, так как возникла серьёзная угроза начала войны в Восточной Европе. По его мнению, именно власти РФ должны нести ответственность за дальнейшее развитие ситуации.

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", — сказал Штайнмайер.

Он добавил, что Россия недооценивает силу демократии. Президент Германии подчеркнул: граждане Украины имеют право "на жизнь без страха и угроз".

"Тем, кто попытается это разрушить, дадим решительный ответ", — заключил он.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно заявлял, что Россия передвигает войска в рамках своей территории и не готовит вооружённое вторжение на Украину.

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Немецкий журналист: В Германии хотят, но боятся выступать за Россию
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия владимир путин франк-вальтер штайнмайер
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