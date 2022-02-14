Любые шаги Путина будут выгодны США, заявили на Украине

Социолог и публицист Игорь Эйдман заявил, что российский лидер Владимир Путин в своём противостоянии с США по теме Украины загнал себя в ситуацию, которая хуже, чем цугцванг — положение в шахматах или шашках, когда любой ход игрока ведёт к ущербу для него.

По словам эксперта, Путину придётся "ходить" в течение ближайших недель. Как отметил Эйдман в статье для издания "Главред", руководитель РФ может предпринять следующие шаги:

Начать отвод войск от границы с Украиной, демонстрируя "бессилие, фальшивость угроз". В этой ситуации, подчеркнул социолог, Путин превратится из "великого злодея" в "рэкетира-неудачника", а мировые позиции США сразу же укрепятся. Напасть на Украину. Такой шаг, по мнению Эйдмана, "ударит по стабильности путинского режима". Кроме того, он убеждён: Европа объединится вокруг Штатов против общего агрессора, американский лидер Джо Байден станет главным защитником свободы.

Эксперт подчеркнул, что президент РФ "проиграет" в любом случае, даже если войны России и Украины не будет.

"Путину остаётся тянуть время и судорожно искать другие ходы. Однако это дело бестолковое — их просто нет", — заключил социолог.

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