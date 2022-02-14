Премьер Польши рассказал о "троянских конях Путина в Европе"

Европа сегодня находится на грани войны. Вооруженный конфликт перестал быть маловероятным сценарием, перейдя в разряд реальных возможностей.

Об этом предупредил читателей испанской газеты El Independiente премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий в большой авторской статье, написанной в рамках международного проекта "Мы рассказываем миру о Польше". Впрочем, о собственной Польше политик предпочёл не говорить: антироссийская пропаганда, как оказалось, для нег важнее имиджа Варшавы.

"Сегодня мы должны взглянуть правде в глаза. Российская угроза миру на протяжении многих лет усиливается, столкнувшись с пассивным отношением значительной части европейских политических сил. У многих руководителей не хватило смелости и решимости перерезать нити, связывающие их с Кремлем. Это веревка, которая со временем затягивается вокруг европейской шеи, а не московской", — пишет Моравецкий.

По его словам, пассивное отношение части европейской политической элиты и многих лидеров стран превратили их в "троянских коней Путина". В качестве примера польский премьер приводит экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера,

"… который променял свою политическую карьеру на льготы в российских энергетических компаниях. Но его дело — только верхушка айсберга. В длинный список партнеров "Газпрома", "Лукойла", "Роснефти" или компаний, строящих Nord Stream 2, входят бывшие министры, бывшие главы дипломатии, бывшие советники президента и экс-министры. <…>У них был доступ к секретным данным, материалам, используемым спецслужбами. Они приняли стратегические решения, которые определили будущее общества, ЕС и НАТО. Мы должны быть ясны: у России много своих троянских коней в Европе".