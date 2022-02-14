Вильнюс предложил союзникам по НАТО и ЕС "затормозить основного кандидата на пост президента России" на грядущих выборах.
Об этом в эфире радио "Эхо Москвы" заявил Эмануэлис Зингерис, депутат литовского сейма.
По его словам, "в глазах всего мира" Владимир Путин "становится подобием того, что происходит в Северной Корее" и задача "демократического мира" не дать России потерять "европейское лицо".
Напомним, голосовать "за президента" россиянам предстоит 17 марта 2024 года. И действующий президент ещё нигде, никому и ни единым словом не дал понять, что он намерен в гонке участвовать.
К слову, Зингерис был одним из 23 депутатов ПАСЕ, внесших ранее на рассмотрение проект резолюции о проверке легитимности так называемой "поправки Терешковой" в российскую Конституцию. Идею они позаимствовали у Европарламента и Конгресса США.
Зингерис, который является главой делегации Литвы в ПАСЕ, убежден: внесение поправок в Конституцию РФ "заставляет поднимать вопрос не только о законности пребывания конкретного человека у власти, но и о членстве России в Совете Европы в принципе".
В самой Литве после этого выступления "известного русофоба" эксперты — политологи предрекают начало "невиданной информационной атаки" на Москву:
"возбудят российскую "либероту", профинансируют новые "болотные" и разного рода провокации".
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