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Автор Ольга Лебедева

Экс-конгрессвумен США объяснила, зачем Байдену война на Украине

Мир

Американский политик, экс-член Конгресса Тулси Габбард считает, что США и НАТО хотят, чтобы Москва напала на Украину, чтобы они могли ввести "драконовские" санкции и сделать военно-промышленный комплекс еще богаче.

Экс-конгрессвумен США объяснила, зачем Байдену война на Украине

"Президент США Джо Байден и его союзники по НАТО могли бы легко предотвратить войну на Украине. Но они бы предпочли, чтобы Россия вторглась, чтобы оправдать жесткие санкции против Москвы и развязать холодную войну, на которой можно заработать много денег", — сказала экс-конгрессмен в интервью Fox News.

По словам Габбард, США и их союзники могут предотвратить вооруженный конфликт, просто заверив, что Украине не разрешат вступить в НАТО:

"Крайне маловероятно, что Киев когда-либо будет принят в качестве члена НАТО; то, что лидеры альянса отказываются это открыто признать, показывает, что они не хотят мира, что и неудивительно, ведь война выгодна ВПК, который явно контролирует правительство Байдена".

Напомним, в декабре Россия направила в Вашингтон предложения по безопасности, в том числе о том, чтобы исключить Украину из членства в НАТО. Но госсекретарь США Энтони Блинкен возразил, что альянс продолжит свою "политику открытых дверей".

Демократка уверена: ВПК на фоне напряжённости в Европе "начинает зарабатывать тонны денег", в разы больше, чем заработали, сражаясь с" Аль-Каидой*"или поставляя ей же оружие:

"Кто заплатит цену? Американский народ платит цену, украинский народ платит цену, русский народ платит цену. Это подрывает нашу собственную национальную безопасность, но военно-промышленный комплекс, который контролирует так много наших политиков, побеждает".

* террористическая организация, запрещённая в РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато тулси габбард
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