Лондон, Папа, США: политолог Беннет рассказал, кто на самом деле "правит миром"

Американский политолог Скотт Беннет заявил, что страны Европы и США сейчас полностью "подконтрольны" Великобритании. По его словам, речь идёт не только о сферах влияния во внешнеполитической обстановке, но и военном "комплексе".

Как подчеркнул политолог, немалую роль в "укреплении" Лондона играет и католическая церковь.

"Эти три составляющих, Лондон, Папа и американские военные, их можно победить только завоевав доверие европейских граждан, способных с помощью переворота изменить политику европейских стран, являющихся марионетками других правительств", — пояснил политолог в беседе с РЕН ТВ.

Беннет уточнил: для того чтобы перестать быть подконтрольными одной стране, меньшим государствам необходимо уйти от "рабского положения" в НАТО. Политолог подчеркнул, что гораздо безопаснее многополярный мир.

"Решение этой проблемы именно в создании многополярного мира, где у множества стран есть независимость и есть право на то, чтобы его не атаковали, и есть обязанность не навредить и не захватить другие страны", — резюмировал Беннет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен