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Автор Ольга Лебедева

Отчёт американских аналитиков: украинские лоббисты в США затмили всех

Мир

По мере того, как напряженность в отношениях с Россией достигает точки кипения, лоббисты из Украины лихорадочно работают над формированием ответных мер США.

Отчёт американских аналитиков: украинские лоббисты в США затмили всех

Об этом говорится в опубликованном отчёте Quincy Institute for Responsible Statecraft (институт Куинси по ответственному управлению государством).

Сотрудниками института Куинси были проанализированы данные Конгресса по реализации Закона о Регистрации Иностранных Агентов (FARA), США. Как следует из опубликованных выдержек отчёта, "масштабы лоббистской кампании Украины" в разы превзошли усилия лобби Саудовской Аравии, известного как самая крупная сеть в американской столице:

"... ее (Саудовской Аравии — Прим. ред) 2834 контактов бледнеют по сравнению со сделанным украинскими агентами:

  • фирмы, работающие в интересах Украины, наводнили офисы Конгресса, аналитические центры и журналистов более чем 10 000 сообщениями и встречами в 2021 году", — написано в отчёте.

Ключевые интересы

Как отметили эксперты, "далеко идущая кампания" была сосредоточена на остановке трубопровода "Северный поток-2", который, по мнению украинских чиновников, представляет такую же угрозу их безопасности, как и российские войска. В случае завершения строительства газопровод позволит России экспортировать природный газ напрямую в Германию и остальную Европу, что поставит под угрозу миллиарды, которые Украина в настоящее время зарабатывает на транзите российского газа в Европу.

"Основной целью агентов Украины был Конгресс: более 300 сотрудников Палаты представителей и Сената и членов Конгресса получили более 8000 электронных писем, телефонных звонков и встреч с украинскими лоббистами. Агенты, представляющие Украинскую федерацию работодателей нефтегазовой промышленности (UFEOGI), крупнейшую ассоциацию энергетических компаний в Украине, наводнили Капитолийский холм требованиями типа "украинцы призывают Сенат США санкционировать трубопроводное оружие Путина” и утверждениями, что "Москва рассматривает уступки как признак слабости”", — подводит итог институт Куинси.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
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