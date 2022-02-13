Американцы не дают "добро" на войну с Россией

Американцы, возможно, мало знают об Украине и еще меньше о ее руководстве, но одно можно сказать наверняка: они решительно выступают против отправки американских солдат сражаться с русскими в защиту суверенитета Киева.

Таков результат опроса, проведённого Economist/YouGov:

только 13% взрослых американцев считают, что было бы "хорошей идеей” развернуть войска для борьбы с русскими на Украине;

17% выступают за выход из НАТО;

55% американцев считают, что отправка боевых войск на Украину была бы "плохой идеей”, а 33% вообще ничего по этому поводу не думают.

Опрос Economist/YouGov показал, что каждый четвертый американец даже не знает, является ли Украина союзником или врагом США.

43% участников опроса заявили, что Украине следует разрешить вступить в НАТО,

42% не имеют мнения на этот счёт;

38% американцев сказали, что надо отправлять оружие Киеву,

31% высказались против этой политики,

31% — "всё равно";

42% согласны с предоставлением финансовой помощи.

Четверо из 10 респондентов заявили, что размещение войск в странах НАТО в Восточной Европе-хорошая идея, но эта поддержка в основном обусловлена демократами.

Опрос проводился, как уточняется в опубликованном отчёте после того, как главный советник президента Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News подтвердил, что Россия готова начать нападение на Украину в любой момент.

"В течение последних 10 дней мы наблюдали резкое ускорение наращивания российских сил и размещение этих сил таким образом, чтобы они могли начать военные действия практически в любое время”, — сказал Салливан.

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