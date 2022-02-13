EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Американцы не дают "добро" на войну с Россией

Мир

Американцы, возможно, мало знают об Украине и еще меньше о ее руководстве, но одно можно сказать наверняка: они решительно выступают против отправки американских солдат сражаться с русскими в защиту суверенитета Киева.

Американцы не дают "добро" на войну с Россией

Таков результат опроса, проведённого Economist/YouGov:

  • только 13% взрослых американцев считают, что было бы "хорошей идеей” развернуть войска для борьбы с русскими на Украине;
  • 17% выступают за выход из НАТО;
  • 55% американцев считают, что отправка боевых войск на Украину была бы "плохой идеей”, а 33% вообще ничего по этому поводу не думают.

Опрос Economist/YouGov показал, что каждый четвертый американец даже не знает, является ли Украина союзником или врагом США.

  • 43% участников опроса заявили, что Украине следует разрешить вступить в НАТО,
  • 42% не имеют мнения на этот счёт;
  • 38% американцев сказали, что надо отправлять оружие Киеву,
  • 31% высказались против этой политики,
  • 31% — "всё равно";
  • 42% согласны с предоставлением финансовой помощи.

Четверо из 10 респондентов заявили, что размещение войск в странах НАТО в Восточной Европе-хорошая идея, но эта поддержка в основном обусловлена демократами.

Опрос проводился, как уточняется в опубликованном отчёте после того, как главный советник президента Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News подтвердил, что Россия готова начать нападение на Украину в любой момент.

"В течение последних 10 дней мы наблюдали резкое ускорение наращивания российских сил и размещение этих сил таким образом, чтобы они могли начать военные действия практически в любое время”, — сказал Салливан.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Обращение генерала Ивашова к Путину — глупость или провокация?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша опрос
Новости
15 лет у власти: президент Туркмении начал передачу власти сыну
Банки ЕС получили предупреждение о готовящихся атаках из России
МИД Италии назвал три страны, способные заменить российский газ
Американцы не дают "добро" на войну с Россией
Представитель РФ при ООН анонсировал «сдувание» напряженности вокруг Украины
Захарова обвинила США и Британию в пропаганде войны
Решение по делу фигуристки Валиевой объявят утром 14 февраля
Украина потратит на гарантии бесперебойных авиаперелётов $600 млн
Украинские миллионеры массово улетают из страны на частных самолётах
Назван возможный способ попадания допинга в организм фигуристки Валиевой
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"

Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.

Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Мир. Новости мира
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Силовые структуры
Эксперт назвал спецсредство, которое применил "Маршал Шапошников" против АПЛ США
Любовь Степушова Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, почему бегут иностранцы из Киева
Мир. Новости мира
Политолог Хендриксон: разведка США выдумала войну на Украине
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Культура
Дочь Гергиева пожелала Беглову гореть в аду
Последние материалы
Американцы не дают "добро" на войну с Россией
Представитель РФ при ООН анонсировал «сдувание» напряженности вокруг Украины
Захарова обвинила США и Британию в пропаганде войны
Решение по делу фигуристки Валиевой объявят утром 14 февраля
Украина потратит на гарантии бесперебойных авиаперелётов $600 млн
Украинские миллионеры массово улетают из страны на частных самолётах
Назван возможный способ попадания допинга в организм фигуристки Валиевой
Зеленский призвал Байдена "как можно скорее" прибыть на Украину — CNN
Смольный проиграл Москве в успехах по борьбе с COVID-19
Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников