Американцы, возможно, мало знают об Украине и еще меньше о ее руководстве, но одно можно сказать наверняка: они решительно выступают против отправки американских солдат сражаться с русскими в защиту суверенитета Киева.
Таков результат опроса, проведённого Economist/YouGov:
Опрос Economist/YouGov показал, что каждый четвертый американец даже не знает, является ли Украина союзником или врагом США.
Четверо из 10 респондентов заявили, что размещение войск в странах НАТО в Восточной Европе-хорошая идея, но эта поддержка в основном обусловлена демократами.
Опрос проводился, как уточняется в опубликованном отчёте после того, как главный советник президента Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News подтвердил, что Россия готова начать нападение на Украину в любой момент.
"В течение последних 10 дней мы наблюдали резкое ускорение наращивания российских сил и размещение этих сил таким образом, чтобы они могли начать военные действия практически в любое время”, — сказал Салливан.
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