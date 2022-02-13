NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины

"Война" на Украине необходима США для того, что не допустить запуска российского газопровода "Северный поток-2", заявил профессор политологии из Колорадского колледжа Дэвид Хендриксон. По его словам, Вашингтон "сошёл с ума" и раздувает истерию целенаправленно.

Политолог подчеркнул, что реального вооружённого конфликта не стоит ожидать. Таким способом Белый дом добивается поставленной цели.

"Нельзя отрицать тот факт, что страх перед войной, который навели добросовестно выполняющие свои обязанности средства массовой информации, принёс ястребам большие преимущества. Заинтересованные в продаже СПГ добились значительного прогресса в своей кампании по предотвращению открытия газопровода "Северный поток — 2", — написал политолог для журнала National Interest.

Хендриксон уточнил, что поставки в Незалежную оружия для якобы оборонных целей в случае военного конфликта "удовлетворила интересы военно-промышленного комплекса Соединённых Штатов", а также помогли прервать все диалоги с Москвой.

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