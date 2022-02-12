Reuters: во Франции не видят признаков подготовки России к вторжению на Украину

Во Франции не видят никаких признаков того, что Россия все же готовится к вторжению на Украину. Об этом Reuters сказал французский чиновник.

"Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению", — заявили в Елисейском дворце.

Также источник агенства отметил, что французское правительство остаётся чрезвычайно бдительно и внимательно следит за российской военной позицией, чтобы избежать худшего.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президент Франции Эммануэль Макрон странно себя вёл в России, потребовав длинный стол для переговоров с Владимиром Путиным.

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