Зеленский назвал панику вокруг Украины "лучшим другом врага"

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал о том, что сегодня информация, которая помогает панике, совершенно не помогает самому Киеву, сообщает РИА Новости.

"Я должен анализировать всю информацию, что у нас есть. У нас есть много информации. Потому что это наши границы, наши территории. Я должен говорить с нашими людьми как президент и говорить правду. А правда заключается в том, что у нас есть разная информация. И лучший друга врага — паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает панике, не помогает нам", — заявил Зеленский.

Ранее российский политолог Марат Баширов опубликовал у себя в Telegram-канале фотографию, на которой изображён президент Украины Владимир Зеленский в странной позе — с зажатыми между бёдер руками. Эксперт попросил специалистов сделать психоаналитический разбор личности политика по этому снимку.

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