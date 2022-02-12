Нидерланды советуют своим гражданам покинуть Украину "пока не поздно"

Украинский кризис продолжает обостряться. США, Израиль и Великобритания попросили своих граждан "пока не поздно" покинуть страну "из-за российской угрозы". К этим" мерам предосторожности " присоединились и Нидерланды.

Посол Нидерландов в Киеве Дженнес де Мол посоветовал своим соотечественникам покинуть Украину, если их присутствие в стране "не является абсолютно необходимым".

Дипломат подчеркнул, что речь идет не об эвакуации, а о свободном выборе "на основе очень веской рекомендации". По словам посла, рекомендация поступила непосредственно из Гааги.

Для желающих уехать, посольство создало "аварийную базу" в городе Львов на западе страны, недалеко от польской границы. Там голландцы могут получить необходимые документы и "другую помощь".

Представитель министерства иностранных дел в Гааге также сообщил, что гражданам Нидерландов категорически не рекомендовано выезжать в приграничные с Россией и Белоруссией регионы.

"В настоящее время это связано с опасностями, из-за которых Нидерланды, вероятно, не смогут помочь своим гражданам", — пояснил де Мол.