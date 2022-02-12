Глава МИД Турции: истерика Запада вредит и ему, и Украине - мы разрулим проблему

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу жестко раскритиковал политические действия западных политиков в условиях украинского кризиса.

В интервью турецкому государственному телеканалу TRT он заявил:

"Следует избегать ненужных высказываний. Комментарии о том, что Россия сегодня-завтра вторгнется на Украину, послезавтра приведут к беспорядкам на Украине. Они также наносят экономический ущерб Украине и ее валюте".

По словам Чавушоглу, картина, нарисованная некоторыми политиками и СМИ на Западе, не соответствует реальности:

"Есть ли напряженность? Да, есть. Есть ли вероятность конфликта? Да, есть. Но нам не нужно выражать это с помощью мегафонной дипломатии, как это делают некоторые западные страны".

По словам главы МИД Турции, его страна выступает за диалог с Москвой:

"Как государство, поддерживающее хорошие отношения с обеими сторонами, мы продолжаем предпринимать шаги по снижению напряженности между Москвой и Киевом. Нами предпринят как ряд публичных шагов, так и многое делается дипломатическим каналам. Однако Анкара отдаёт себе отчет в том, что быстрого решения проблемы не существует. На данный момент важно предпринять шаги, которые снизят уровень напряженности и создадут атмосферу доверия".

Чавушоглу отметил, что Киев соглашается на посредничество Анкары, Россия "тоже не запирает двери".