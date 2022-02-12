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Автор Ольга Лебедева

США - Украине: душой мы с вами

Мир

После того, как Белый дом призвал американцев покинуть Украину и предупредил о возможности российского вторжения "в любой день”, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил своему киевскому коллеге Дмитрию Кулебе и сообщил о "решительной” поддержке.

США - Украине: душой мы с вами

Об этом рассказал сам Блинкен в Twitter:

"У меня состоялся продуктивный разговор с министром иностранных дел Украины о наших дальнейших усилиях по поддержке Украины и сдерживанию России от дальнейшей агрессии. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима”, — написал американский чиновник.

Более подробная информация поступила от представителя Госдепартамента Неда Прайса, который заявил, что Блинкен поговорил с Кулебой, чтобы "подтвердить решительную поддержку Соединенными Штатами Украины перед лицом все более острой угрозы возможной дальнейшей российской агрессии”.

"Блинкен подчеркнул, что любая агрессия против Украины со стороны России будет встречена быстрыми и серьёзными последствиями, — сказал добавил Прайс. — Он проинформировал Кулебу о глобальных усилиях, направленных на деэскалацию и усиление мер обороны и сдерживания против предполагаемого наращивания военной мощи России вблизи границы с Украиной.

Украинский министр со своей стороны поделился "радостью" тоже в Twitter:

"США пообещали Украине как помощь в области безопасности, так и усиленную экономическую поддержку”, — написал Кулеба, предупредив Россию, что "Украина и ее партнеры готовы предпринять решительные действия для защиты нашего государства”.

Что это будут за "действия", по-видимому, американский президент лично сообщит президенту России во время телефонного разговора, который назначен на сегодняшний вечер.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы энтони блинкен дмитрий кулеба
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